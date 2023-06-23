В народном фронте Омской области сформировали новый штаб активистов

Народный фронт Омской области сообщил об обновлении штаба активистов. Мера вызвана целями, на которые нацелена работа общественников.

- Сначала президентом страны было инициировано, а затем поддержано создание Общероссийского народного фронта для выполнения народного контроля. Потом был «ковид» и совместно мы искали маски, антисептики, кислород. А с началом специальной военной операции, народный фронт перестроил свою работу и добавил к ней помощь и нашим бойцам, которые за Родину сражаются, и жителям новых российских регионов, - отметил Виталий Хоценко.

Сегодня в деле принимают участие 3 млн человек. Итоги работы реготделения за год впечатляющие.

- Омская область в числе лидеров по стране: уже большое количество гуманитарных конвоев, региональное отделение постоянно выезжает в зону СВО, к мобилизованным ребятам из Омской области, - рассказал руководитель исполкома народного фронта Михаил Кузнецов.

Сегодня активисты Народного фронта в Омской области сформировали новый состав штаба, в основном, из молодых и активных людей, которые усердствуют для будущего страны в целом.

- Это люди небезразличные, с открытым сердцем, готовые помогать развиваться нашему региону и всей стране в целом, - подытожила руководитель регионального исполкома Сюзанна Егиян.