В Омске с 1 июля многодетные семьи могут получить денежный сертификат взамен участка под ИЖС

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С 1 июля вступает в силу закон Омской области «О предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков в собственность бесплатно». В феврале текущего года в него внесены поправки: многодетные семьи Омска, которые стоят в очереди на получение в собственность бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного строительства, могут получить взамен участка денежный сертификат.

Размер сертификата в регионе установлен в сумме 173 592 рубля. Он будет предоставляться состоящим на учете в городе многодетным семьям поэтапно. Так в 2023 году сертификаты выдадут тем, кто встал на учет до 31 декабря 2012 года. В 2024 году такую компенсацию выплатят семьям, вставшим на учет до 31 декабря 2013 года, в 2025 году — вставшим на учёт до 31 декабря 2014 года, в 2026 году — вставшим на учёт до 31 декабря 2015 года, в 2027 году — вставшим на учёт до 31 декабря 2016 года.

- Денежный сертификат можно направить только на конкретные цели, — пояснила начальник управления землепользования департамента имущественных отношений администрации Омска Марина Мурашова. — При использовании средств денежной выплаты омичи вправе задействовать также собственные средства, кредитные или заёмные средства, материнский капитал или его часть, областной материнский капитал или его часть.

Средства денежного сертификата семьи могут на свое усмотрение направить:

При этом Мурашова отметила, что средства денежной выплаты не могут быть направлены на приобретение земельного участка или жилого помещения у близких родственников — супругов, полнородных и неполнородных братьев и сестёр, бабушек и дедушек, внуков, родителей, в том числе усыновителей.

Всего в 2023 году претендовать на получение сертификата могут около 80 омичей. Однако точное количество претендентов станет известно после выделения городу бюджетных средств, которые могут быть направлены на предоставление денежных выплат. После администрация начнет работу с гражданами — направит семьям извещения. В них будет подробно рассказано о порядке получения сертификате и необходимых для этого документах.

- В заявлении обязательно должен быть указан состав многодетной семьи, а также цель, на которую будет направлен сертификат, — уточнила Марина Мурашова. — После рассмотрения заявления и пакета документов решение о выдаче сертификата либо отказе в его предоставлении принимается в течение 30 дней.

К примеру, одним из оснований для отказа может стать факт намеренного ухудшения заявителем жилищных условий в течение последних пяти лет.

Если многодетная семья не обратилась за сертификатом в текущем году, то в дальнейшем за ней все равно остается право на получение денежной выплаты в последующем. Уже сейчас омичи, вставшие на учет до 31 декабря 2012 года - претенденты на сертификат в 2023 году - могут задать все интересующие вопросы по телефону (3812) 20-17-56.