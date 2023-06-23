Ярмарку вакансий в Омской области в первые часы ее работы посетили 5 тысяч человек

Фото: пресс-служба минтруда Омской области.

В Омске прошел второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». В первые часы работы мероприятие посетили пять тысяч человек. Открыл ярмарку зампред правительства Омской области, министр труда и социального развития Владимир Куприянов.

Помимо Омска, ярмарка работала во всех 32 муниципальных района. Тысяча работодателей, среди которых предприятия оборонно-промышленного комплекса, представили для соискателей 10 тысяч вакансий.

Фото: пресс-служба минтруда Омской области.

— Президент страны Владимир Владимирович Путин сегодня ставит задачу организовать работу по укреплению кадрового потенциала предприятий военно-промышленного комплекса, сельского хозяйства, производственной безопасности. Ярмарка трудоустройства – один из эффективных инструментов для решения этого вопроса. Участники могут одновременно встретиться с большим количеством работодателей, узнать об условиях труда, востребованных профессиях и возможностях господдержки. С учетом новых вызовов мы трансформируем профильные площадки ярмарки трудоустройства. Одна из них – для участников специальной военной операции и их родственников, — отметил Владимир Куприянов.

Отметим, на ярмарке вакансий в омском Конгресс-холле работали более 20 профильных площадок. Три из них новые – для соискателей с инвалидностью, омичек с детьми, а также участников СВО и членов их семей.

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