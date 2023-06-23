Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Омской области на этих выходных немного потеплеет, но сохранятся дожди и заморозки до -5 градусов сохранятся. Какая будет погода в Омске будет в предстоящие выходные, рассказали в Обь-Иртышском УГМС.

Так, на День молодежи, в субботу, 24 июня, ночью ожидается от +2...+ 7 градусов. Местами возможен туман. В дневные часы воздух прогреется от +15 до +20 градусов, ожидается кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный. Его скорость составит 8-13 м/с.

В воскресенье, 25 июня, погода в Омске существенно не изменится. Так, ночью столбик термометра опустится до +4...+9 градусов. По области ожидается туман. Днем потеплеет до +19...+24 градуса, местами — до +14 градусов. В течение дня на территории Омской области возможен кратковременный дождь. Ветер западный со скоростью от 5 до 10 м/с. Синоптики предупреждают о возможных порывах ветра.

Напомним, на День молодежи в омских школах пройдут в выпускные. В центре города также запланирован ряд праздничных мероприятий. Так, для вечером для омичей с концертом выступят певица Клава Кока и группа Cream Soda.

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