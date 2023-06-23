В Омской области 6-летний мальчик выбежал на дорогу и угодил под колеса «Оки»

Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Омской области сегодня днем, 23 июня, 6-летний мальчик выбежал на проезжую часть и угодил под колеса легковушки.
Предварительно установлено, что 72-летний мужчина за рулем автомобиля «ВАЗ-111130», двигаясь по улица Пушкина в р.п. Седельниково, в районе дома № 30 сбил пешехода, который выбежал на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля.
В результате ДТП пострадал пешеход — 6-летний мальчик. Ему понадобилась помощь медиков.
Окончательные причины и обстоятельства происшествия госавтоинспекторы установят в в ходе проверки.
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