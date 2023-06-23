28 июня в Омске перекроют улицы из-за празднования Курбан-Байрама

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Из-за празднования Курбан-Байрама в Омске перекроют улицы 28 июня. Об этом предупреждает горадминистрация.

Ограничения вводятся по улицам 19-я и 20-я Линия на участке от улицы Лермонтова до улицы 10 лет Октября. Период действия запрета с 6 до 10 утра

- Предлагается маршрут объезда по улицам 10 лет Октября, Лермонтова, 25-я Линия, - отмечают в мэрии.

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