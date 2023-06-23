В Омске на бульваре Победы в июле появится новая детская площадка

Фото: пресс-служба мэрии Омска
На бульваре Победы компания ООО «Игра-спорт» завершает работы по установке новой детской площадки. Осталось закончить монтаж основных конструкций и закрепить их на игровой площадке, а также нанести специальное прорезиненное покрытие.
Покрытие должны уложить на следующей неделе. Однако есть один нюанс. Особенность покрытия заключается в том, что его нужно наносить при хорошей погоде. Так оно прослужит дольше. Поэтому сроки окончания работ будут зависеть от погодных условий.
Игровой комплекс имеет все необходимые сертификаты безопасности. Уже в начале июля новая детская игровая площадка будет радовать маленьких омичей.
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