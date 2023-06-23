Районы Омской области получили 2 млрд рублей на подготовку к отопительному сезону

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На подготовку к отопительному сезону 2 млрд рублей получили районы Омской области. Об этом сообщает региональное правительство.

50 млн рублей планируется направить на ремонт семи скважин и установку локальных станций очистки воды в Знаменском, Нововаршавском, Омском, Русско-Полянском, Тевризском и Тарском районах.

Оставшиеся деньги пойдет на восстановительные работы и модернизацию теплотехнических объектов и водоснабжение.

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