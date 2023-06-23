В Омске 12 дворов обновят за 50 млн рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ
За 50 млн рублей обновят 12 омских дворов. Об этом сообщает горадминистрация.
В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» ремонтные работы будут произведены на следующих придомовых территориях Советского округа:
- проспект Мира, 41,43, 43А, 45;
- Заозерная, 17,
- Тюленина, 1 А, 3А, 11;
- 22 Апреля, 28, 30;
- проспект Мира, 104, 104/1;
- проспект Мира, 169, 169 А;
- СибНИИСХоз, 4, 5;
- Энергетиков, 65, 67, 67 А;
- проспект Мира, 41;
- проспект Менделеева, 31;
- проспект Менделеева, 21, 21/1;
- Нефтезаводская, 34;
- Заозерная, 28.
Среди проводимых работы предполагаются: асфальтирование проездов, тротуаров и выходов из подъездов, установка бортового камня, в некоторых дворах — скамеек и урн для мусора. Сдать в эксплуатацию объекты необходимо до 1 сентября.
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