В Омске 12 дворов обновят за 50 млн рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За 50 млн рублей обновят 12 омских дворов. Об этом сообщает горадминистрация.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» ремонтные работы будут произведены на следующих придомовых территориях Советского округа:

- проспект Мира, 41,43, 43А, 45;

- Заозерная, 17,

- Тюленина, 1 А, 3А, 11;

- 22 Апреля, 28, 30;

- проспект Мира, 104, 104/1;

- проспект Мира, 169, 169 А;

- СибНИИСХоз, 4, 5;

- Энергетиков, 65, 67, 67 А;

- проспект Мира, 41;

- проспект Менделеева, 31;

- проспект Менделеева, 21, 21/1;

- Нефтезаводская, 34;

- Заозерная, 28.

Среди проводимых работы предполагаются: асфальтирование проездов, тротуаров и выходов из подъездов, установка бортового камня, в некоторых дворах — скамеек и урн для мусора. Сдать в эксплуатацию объекты необходимо до 1 сентября.

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