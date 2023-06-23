«АРТ РемСтрой» отремонтирует дополнительно 20 км дороги Тобольск – Тара – Томск

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

20 км дороги Тобольск – Тара – Томск дополнительно отремонтирует «АРТ РемСтрой». Об этом сообщает правительство Омской области.

- В этом году отремонтируем еще 20 км дороги Тобольск – Тара – Томск. Работа уже идет с опережением графика благодаря казначейскому кредиту в размере 1,6 млрд рублей, - заявил глава региона Виталий Хоценко.

На объекте уже ведутся работы по фрезерованию и устранению пучин. Подрядчик укрепил основание на 43%. Строительная готовность объекта составляет порядка 32%. Все работы выполняются по графику.

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