Росводоканал провел слет волонтеров

С 20 по 22 июня 2023 года в Москве проходил слет волонтеров ГК «Росводоканал». На мероприятии собрались 60 сотрудников компании из 10 городов России. Участники поделились опытом самых успешных проектов, а также определили основные направления дальнейшей работы.

«Добровольческая деятельность уже давно стала неотъемлемой частью нашей социальной политики и имиджа компании в целом. Естественное стремление помогать и быть полезным – неотъемлемая черта каждого социально ответственного человека. И я горжусь тем, что число таких людей в компании исчисляется уже тысячами», - отметил генеральный директор ГК «Росводоканал» Антон Михальков.

У волонтерского движения есть собственный бренд – «Росводоканал Добро», участники которого помогают пожилым людям, детям-сиротам, поддерживают приюты для животных, очищают берега водоемов и продвигают культуру ответственного потребления. В 2022 году компания провела около 400 волонтерских акций, в которых приняли участие более 1 500 сотрудников из разных регионов России. Волонтерские проекты ГК «Росводоканал» отмечены на уровне глав администраций регионов присутствия, департаментов по спорту и молодежной политике и представителей местных сообществ.

На слёте волонтёры омского водоканала презентовали проект «Сад Сибири», который развивается с 2022 года и рассчитан на долгосрочную перспективу. Представленный проект направлен на повышение туристической привлекательности Омска. Молодые активисты составили интерактивную карту мест отдыха жителей у водоёмов и занимаются их поэтапным благоустройством. Специалисты предприятия и волонтеры в прошлом году очистили от мусора берег озера Чередового, участок набережной Тухачевского и Центральный пляж от площади Бухгольца до Ленинградского моста.

В этом году проект получил новое развитие. Волонтёры приняли активное участие в федеральной акции по очистке берегов «Марафон рек» национального проекта «Экология».

«Акция началась с самой восточной точки страны – г. Южно – Сахалинска. Омск поддержал марафон уборкой на одном из городских пляжей», - рассказала куратор проекта, менеджер по внутренним коммуникациям Алия Русанова.

Активисты омского водоканала не останавливаются на достигнутом, они расширяют свой проект, модернизируют, привлекают новых волонтёров, находят новые решения и возможности для достижения результата.