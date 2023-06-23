Часть омичек предпочитают работать в мужских коллективах

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Работать в мужских коллективах предпочитают 15% омичек. Такие данные выдали аналитики сервиса SuperJob.

Опрос проводился в июне. Половина респондентов ответила, что для них не имеет значение с кем трудиться.

52% мужчин чаще всего все равно, в каком коллективе работать. А 46% женщин предпочитает смешанные коллективы.

Правда, есть и исключения. Так, например, мужском коллективе комфортнее работать 11 % омских мужчин, а еще 5 % мечтают трудиться только среди женщин.

У женщин ситуация иная: 5 % хотят быть только в женском коллективе, 15 % – легче сработаться с мужчинами.

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