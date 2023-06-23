Суд оставил в СИЗО на два месяца омича, которого обвиняют в госизмене

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омича, которого обвиняют в госизмене, оставили в СИЗО. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Меру пресечения ему оставили прежней, хотя мужчина настаивал на домашнем аресте.

Напомним, экс-работника оборонного предприятия задержали в июне. Его обвинили в государственной измене. Предполагается, что за обмен на немецкое гражданство он хотел передавать российские разработки военной отрасли.

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