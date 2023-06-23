Андрей Грабар забрал 5 земельных участков под ИЖС возле нового ЖК «Зеленая река» в Омске

Фото: Евгения ГУСЕВА

За земельные участки под ИЖС возле нового ЖК «Зеленая река» в Омске разгорелась нешуточная конкуренция. Все пять лотов ушли к одному победителю.

Конкуренция была от 9 до 13 заявителей на лот. Максимально шагов было сделано за территорию, расположенную в 338 м южнее от дома № 51 по улице Костерина. Их количество достигло 1007.

Землю под ИЖС отдавали на условиях аренды на 20 лет. Еще 4 лота также забрал Грабар.

Примечательно, что муниципалитет выставил на торги землю, расположенную близ строящегося микрорайона «Зеленая река» в границах улицы Волгоградской и Кондратюка

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru