Андрей Грабар забрал 5 земельных участков под ИЖС возле нового ЖК «Зеленая река» в Омске

Фото: Евгения ГУСЕВА
За земельные участки под ИЖС возле нового ЖК «Зеленая река» в Омске разгорелась нешуточная конкуренция. Все пять лотов ушли к одному победителю.
Конкуренция была от 9 до 13 заявителей на лот. Максимально шагов было сделано за территорию, расположенную в 338 м южнее от дома № 51 по улице Костерина. Их количество достигло 1007.
Землю под ИЖС отдавали на условиях аренды на 20 лет. Еще 4 лота также забрал Грабар.
Примечательно, что муниципалитет выставил на торги землю, расположенную близ строящегося микрорайона «Зеленая река» в границах улицы Волгоградской и Кондратюка
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