Tele2 поддержала омский проект по повышению финансовой грамотности молодежи

Фото: пресс-служба Tele2.

Tele2, российский оператор мобильной связи, выступил партнером XX Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» в номинации «Моя предпринимательская инициатива. Креативные индустрии для развития регионов». В числе победителей – учащаяся магистратуры Омского государственного аграрного университета Анастасия Загоренко с проектом школы финансовой грамотности.

Жительница Омска Анастасия Загоренко заняла третье место в номинации «Моя предпринимательская инициатива. Креативные индустрии для развития регионов». Ее проект «Бизнес молодым. Цифра» предусматривает бесплатные занятия для школьников и студентов. В курс включены лекции от экспертов в области финансов с последующим закреплением полученных знаний в формате бизнес-игр. Обучение проходит на базе Омского государственного аграрного университета.

Конкурс «Моя страна – моя Россия» проводится в целях привлечения молодежи к решению вопросов социально-экономического развития российских регионов, городов и сел. В этом году заявки на участие отправили более 100 тысяч человек из 89 регионов России и 25 иностранных государств. Tele2 поддержала конкурс уже в четвертый раз.

Олег Гильбурд, директор филиала Tele2 в Омской области:

«Рад, что в конкурсе активны омичи. В прошлом году в число победителей вошла жительница Любинского района с проектом мультипликационной студии для детей, в этом году призовое место заняла еще одна омичка – и тоже с образовательной инициативой. Напомню, что со своей стороны мы не только обеспечиваем победителям денежные призы, но и оказываем им экспертную помощь».

Анастасия Загоренко, автор проекта «Бизнес молодым. Цифра»:

«В рамках проекта школьники и студенты Омской области учатся управлять личными финансами и защищать себя от мошенников. Также мы поддерживаем молодых людей, желающих открыть свой бизнес: в формате интенсива помогаем сделать все необходимые расчеты и составить бизнес-план».

Обладателем первого места в номинации «Моя предпринимательская инициатива. Креативные индустрии для развития регионов» стал Александр Тимофеев из Нижегородской области с проектом «Dистанция», направленным на поиск работодателей для студентов. Второе место заняла Мария Жидкова из Тульской области, которая предложила идею социальной тренинг-игры «Ситуация Б» для популяризации мирного способа урегулирования конфликтов. Награждение победителей состоялось на Петербургском международном экономическом форуме 17 июня 2023 года.

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