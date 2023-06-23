Поездки несовершеннолетних лиц без родителей

Помощник нотариуса Ирина Станиславовна Бадер

Порядок пересечения несовершеннолетним гражданином границы Российской Федерации закреплен в статьях 20 - 22 Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию".

Как следует из указанной нормы, в случае если ребенок пересекает границу Российской Федерации в сопровождении одного из родителей, согласие второго родителя не требуется.

Встречаются ситуации, когда ребенок находится в поездке без своих родителей, например, путешествует с бабушкой или дедушкой, иными родственниками, или едет в составе организованной группы для целей участия в соревнованиях, или выезжает за границу на учебу.

В этом случае, он должен иметь при себе помимо паспорта, свидетельство о рождении и согласие на выезд из Российской Федерации с указанием срока выезда и государства (или государств), которое он намерен посетить.

Такое согласие можно оформить у любого нотариуса. Для этого потребуется паспорт законного представителя, свидетельство о рождении ребенка, паспорт ребенка (после 14 лет).

По российскому законодательству достаточно будет, если такое согласие оформит только один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей.

При этом, законодательством иностранных государств может быть установлено требование о согласии обоих родителей для выдачи визы на посещение иностранного государства и, собственно, для самого въезда в иностранное государство. Для поездок несовершеннолетних лиц по Российской Федерации закон не требует наличия нотариально удостоверенного согласия законных представителей.

Однако, как при выезде за границу РФ, так и при путешествии по России есть нюанс, который необходимо учитывать при планировании поездки с участием несовершеннолетнего, а именно: с какого возраста ребенок может самостоятельно без сопровождения взрослых перемещаться на разных видах транспорта.

Так на пригородных поездах ребенок может путешествовать самостоятельно с 7 лет, в поездах дальнего следования несовершеннолетнее лицо только с 10 лет. Ранее этого возраста ребенка не пустят в поезд даже при наличии нотариально оформленного согласия от родителей на поездки без их сопровождения взрослыми. Междугородними автобумами и водным транспортом регулярного сообщения самостоятельно ребенок может пользоваться самостоятельно с 14 лет. Исключением является проезд учащихся для посещения образовательных учреждений в период учебного года. Например, если в деревне нет школы, и ребенок ездит на электричке в соседний город.

Немного сложнее ситуация, связанная с авиаперевозками. Рассмотрим ее подробнее.

По общему правилу дети в возрасте старше двенадцати лет могут перевозиться без сопровождения совершеннолетнего пассажира, а дети в возрасте от двух до двенадцати лет могут перевозиться без сопровождения совершеннолетнего пассажира только под наблюдением перевозчика, и только если такая перевозка предусмотрена Правилами перевозчика.

Таким образом, авиакомпании вправе устанавливать собственные правила, касающиеся перевозки детей. Так в авиакомпании «Аэрофлот» принимают к перевозке под наблюдением авиакомпании детей в возрасте от 5 до 16 лет.

На рейсах авиакомпании «Победа» дети от 5 до 12 лет могут лететь без сопровождения взрослых после оформления услуги «Несопровождаемый ребенок».

Согласно правилам авиакомпании S7 Airlines дети могут летать без сопровождения с 12 лет. С детьми до 12 лет обязательно должен путешествовать кто-то совершеннолетний.

Если в пути следования маршрут ребенка предполагает перевозку разными авиакомпаниями следует уточнить правила перевозки несовершеннолетних лиц в каждой из них.

Возраст ребенка во всех случаях определяется на дату начала перевозки от пункта отправления, указанного в перевозочном документе.

Таким образом, при планировании поездки ребенка без сопровождения родителей необходимо, как минимум, уточнить требования законодательства страны с территории, на территорию или через территорию которой будет осуществляться перевозка, ознакомиться с правилами перевозки тех перевозчиков, услугами которых собираетесь воспользоваться, оформить у нотариуса согласие на пересечение ребенком границы России и тогда сама поездка пройдет без неприятных неожиданностей по этим вопросам.

Бадер Ирина Станиславовна – помощник нотариуса