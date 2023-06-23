В Омске зарегистрировали еще один случай заболевания корью с начала 2023 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области с начала 2023 года зарегистрировали 17 случаев заболевания корью. Среди заболевших 10 детей и 7 взрослых.

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Омской области, последний на сегодня случай был зарегистрирован в Омске. Вирусной инфекцией заразился непривитый ребенок.

Напомним, главное средство профилактики кори — вакцинация. По информации ведомства, за пять месяцев текущего года были привиты 12920 человек, подлежащих иммунизации против кори, что составляет 46,68 % от годового плана.

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