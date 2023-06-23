Фото: Мария ЛЕНЦ

В Омской области на выходных потеплеет до +24 градусов, но дожди и заморозки до -5 градусов сохранятся. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

Так, в субботу, 24 июня, в ночные часы от +2 до + 7 градусов. Местами туман. Днем воздух прогреется до +15...+20 градусов, пройдет кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный со скорость 8-13 м/с.

В воскресенье, 25 июня, погода в Омске существенно не изменится, разве что немного потеплеет. Так, ночью столбик термометра покажет +4...+9 градусов. В отдельных районах области туман. Днем температура воздуха составит +19...+24 градуса, местами — до +14 градусов. В течение суток на территории региона возможен кратковременный дождь. Ветер западный со скоростью 5-10 м/с, местами синоптики прогнозируют порывы до 15 м/с.

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