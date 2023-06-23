В одном из районов Омской области выявили сразу 5 очагов лейкоза рогатого скота

Фото: Елена КРИВЯКИНА

В нескольких населенных пунктах Большереченского района Омской области ввели карантина из-за лейкоза крупного рогатого скота. Соотвествующий приказ в четверг, 22 июня, подписал начальник Главного регионального управления ветеринарии Владимир Плащенко.

Как следует из документа, на территории муниципального района были обнаружены пять очагов лейкоза в четырех населенных пунктах: по одному — в селах Красный Яр, Новологиново и деревне Яготово, два — в селе Такмык.

В селах и деревне, где был введен карантин, предусматривающий ряд ограничительных мер, в том числе запрет на вывоз восприимчивых животных, проведение ярмарок, выпас совместный выпас больных и здоровых животных.

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