В 2023 году в Омской области отремонтируют еще 20 км трассы Тобольск-Тара-Томск

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области в 2023 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют еще 20 километров трассы Тобольск – Тара – Томск.

— Работы идут с опережением графика благодаря казначейскому кредиту в размере 1,6 млрд рублей. Сейчас дорожники активно укрепляют и выравнивают дорожное полотно. Продолжается также ремонт дороги Тобольск – Тара – Томск с 153 по 163 км. Готовность объекта – 52%. Все держу на личном контроле, — написал в своем телеграм-канале врио губернатора Виталий Хоценко.

Напомним, в Омской области на средства казначейского кредита в размере 1,6 миллиарда по по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» будут отремонтированы шесть автодорог: Сыропятское — Кормиловка – Калачинск, Называевск – Исилькуль, Крутинка — Называевск, Тобольск — Тара — Томск, Омск — Муромцево — Седельниково, Омск — Одесское — до границы с Казахстаном. Завершить работы на всех объектах планируют до октября.

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