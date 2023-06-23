В Омске иностранца приговорили к 16 годам строгого режима за контрабанду наркотиков

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Омске в законную силу вступил приговор 32-летнему иностранцу, обвиняемому в контрабанде наркотиков в особо крупном размере и покушении на сбыт. Согласно материалам дела, в сентябре 2022 года мужчина вместе с сообщником ввез на поезде на территорию Россию 1,2 килограмма мефедрона.

Ранее Омский областной суд назначил фигуранту дела 16 лет колонии строго режима. Сторона защита не согласилась с приговором и подала апелляцию. Судебная коллегия по уголовным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции не удовлетворила жалобу и оставила приговор облсуда в силе.

Напомним, ранее в Омске прошел суд на наркогруппировкой, состоящей из местного жителя, его гражданской жены и ее родственников — матери и отчима.

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