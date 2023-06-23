В Омске 7 июля откроют два кинотеатра под открытым небом

Фото: Иван МАКЕЕВ
В рамках проекта «Кино под открытым небом» в Омске с 7 июля заработают два кинотеатра под открытым небом.
Так, по пятницам в 21:30 на специально оборудованной площадки на набережной у Ленинградского моста в сквер «Дома кино» (Ленинградская площадь, 1) омичи смогут посмотреть современные короткометражные и советские фильмы, а также мультфильмы.
Второй кинотеатр под открытым небом заработает в Книжном саду библиотеки им. Зои Космодемьянской (улица 10 Чередовая, 19А). Эта площадка будет работать по отдельному графику.
— Летние кинотеатры напрямую зависят от погодных условий (в случае дождя кинопоказы отменяются), — отмечают организаторы.
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