В Омске из-за празднования Дня молодежи изменят схемы движения общественного транспорта

В центре Омска из-за праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню молодёжи, временно изменят схемы движения общественного транспорта.

Так, с 10 часов 22 июня до 12 часов 25 июня для движения всех видов транспорта будет закрыта улица Ленина на участке от улицы Интернациональная до площади Победы, включая Соборную площадь.

Движение следующих маршрутов общественного транспорта будет организовано по следующим схемам:

• автобусы по маршруту № 73 в направлении посёлка Чкаловский будут следовать с улицы Красный Путь по улице Интернациональной с правым поворотом на улицу Герцена, далее по улице Ленина по утверждённой схеме, в обратном направлении без изменения схемы движения;

• автобусы по маршрутам № 94, 500, 503 в направлении посёлка Амурский будут следовать с улицы Красный Путь по улице Интернациональной с правым поворотом на улицу Герцена и с организацией разворота в районе площади Победы, далее — по утверждённым схемам, в обратном направлении без изменения схем движения;

• автобусы по маршруту № 62 в направлении посёлка Большая Островка будут следовать с улицы Красный Путь по улицам Интернациональной, Ленина, Юбилейному мосту, Лермонтова.

Кроме того, 24 июня к 22:00 к «Госпиталь» и «Библиотека им. Пушкина» будут поданы дополнительные автобусы и троллейбусы для развоза гостей по следующим направлениям:

От остановки «Библиотека им. Пушкина»:

• до посёлка Чкаловский (по маршруту № 23) — 1 автобус среднего класса;

• до МСЧ №9 (по маршруту № 63) — 1 автобус большого класса;

• до ул. 3-й Железнодорожной (по маршруту № 33) — 1 автобус большого класса;

• до ул. Гашека (по маршруту № 95) — 1 автобус большого класса;

• до микрорайона «Булатова» (по маршруту № 26) — 1 автобус большого класса;

• до посёлка Новостройка (по маршруту № 17) — 1 автобус большого класса;

• до микрорайона «Ясная поляна» (по маршруту № 45) — 1 автобус большого класса;

• до микрорайона «Входной» (по маршруту № 125) — 1 автобус большого класса;

• до СНТ «Заря-2» (по маршруту № 46) — 1 автобус среднего класса;

• до ПО «Иртыш» (по маршруту № 69) — 1 автобус среднего класса;

• до железнодорожного вокзала — 2 троллейбуса (по маршруту № 4);

• до завода им. Попова — 2 троллейбуса (по маршруту № 2).

От остановки «Госпиталь»:

• до посёлка Солнечный (по маршруту № 24) — 2 автобуса большого класса;

• до посёлка Солнечный (по маршруту № 78) — 1 автобус большого класса;

• до ул. Стрельникова (по маршруту № 69) — 1 автобус среднего класса;

• до ул. Бархатовой (по маршруту № 33) — 2 автобуса большого класса;

• до микрорайона «Новоалександровский» (по маршруту № 25) — 1 автобус среднего класса;

• до микрорайона «Амурский-2» (по маршруту № 45) — 1 автобус большого класса;

• до микрорайона «Загородный» (по маршруту № 94) — 1 автобус большого класса;

• до посёлка Солнечный — 2 троллейбуса (по маршруту № 7);

• до посёлка Ермак — 2 троллейбуса (по маршруту № 4).

Отправлять автобусы и троллейбусы будут после окончания праздничного концерта с

с учётом времени подхода граждан к остановочным пунктам и наполняемости салонов подвижного состава.

Работа муниципальных автобусов по 13 графикам по маршрутам № 24, 32, 33, № 34, 45, 46, 63, 69 будет продлена до 24 часов.

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