В минспорта Омской области объяснили, почему «Иртыш» исключили из Российского футбольного союза

Фото: fc-irtysh.ru

Российский футбольный союз (РФС) объявил об исключении некоторых профессиональных футбольных клубов из своего состава. Как сообщает Championat, кроме «Иртыша» союз покинули еще 7 команд: «Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный), «Лада-Тольятти» (Тольятти), «Черноморец» (Новороссийск), «Анжи» (Махачкала), «Томь» (Томск), «Коломна» и «Чита». Кроме того, союз покинула еще одна команда – мини-футбольный клуб «Динамо».

На сайте РФС указано, что причина исключения клуба «Иртыш» – смена юридического лица. Информацию подтвердили в региональном минспорте.

— Речь идет об АНП «ФК "Иртыш"», из которого 1 января 2022 года все работники перешли в АНО «ФК "Иртыш"», — цитирует NGS55.RU минспорта Омской области. – Правительство Омской области вошло в эту организацию в качестве учредителя. Начиная с 1 января 2022 года, именно эта организация получает субсидии из областного бюджета, является участником всероссийских соревнований и представляет омский регион во всех футбольных соревнованиях. Благодаря изменению организационно-правовой формы состояние футбольного клуба стало более стабильным и финансовоемким.

Так что огорчаться омичам не стоит. Это лишь юридические нюансы.

Главный тренер команды Валерий Петраков, возглавивший клуб год назад, отметил прогресс команды по итогам сезона 2022/2023. «Иртыш» завоевал второе место во второй лиге.

– Если после осенней части говорил, наша оценка три с плюсом или с минусом. То за весну можно поставить четверку, - прокомментировал тренер итоги сезона 2022/2023.

Стоит отметить, что футбольные клубы «Коломна» и «Черноморец» также покинули союз по причине смены юридического лица. А вот «Томь» и мини-футбольный клуб «Динамо» лишились членства РФС по причине прекращения деятельности. В связи с утратой профессионального статуса союз покинули «Лада-Тольятти», «Чита», «Анжи» и «Олимп-Долгопрудный».

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