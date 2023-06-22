Виталий Хоценко объявил о внеочередном предоставлении жилья омским сиротам – участникам СВО

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Сегодня, 22 июня, решением регионального правительства под руководством Виталия Хоценко преимущественным правом на включение в список для предоставления жилых помещений наделены дети-сироты, участвующие в специальной военной операции. Такое право распространяется как на мобилизованных, так и на добровольцев, и контрактников.

– Считаю, что наши бойцы это заслужили, – подчеркнул Виталий Хоценко.

В пресс-служба регионального правительства сообщили, что речь идет о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, которые принимали участие в СВО на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

– Глава Омской области поддержал внесение изменений в постановление правительства Омской области, которое распространяется на сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В этой категории участники СВО наделены первоочередным правом на получении жилья. С начала 2023 году в целом детям-сиротам выдано уже 146 сертификатов на получение жилья, из них 7 – мобилизованным гражданам. В настоящее время в минстрой области отправлен очередной список претендентов на получение жилья, в их числе – еще семь мобилизованных граждан. Принятый сегодня документ распространяется также на добровольцев и контрактников, — отметил заместитель председателя правительства, министр образования Иван Кротт.

Отметим, что о приёме на военную службу по контракту можно узнать, позвонив на «горячую линию» по телефону 122. Подробная информация о порядке заключения контракта и мерах государственной поддержки контрактников представлена на портале государственных услуг.

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