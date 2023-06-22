35 молодых ясеней посадили на улице Кирова в Омске

Фото: пресс-центр администрации города Омска

Сегодня, 22 июня, на улице Кирова городская служба УДХБ высадила 35 молодых ясеней. В пресс-центре городской администрации рассказали, что перед посадкой новых деревьев рабочие подготовили территорию: выкорчевали старые пни, сгребли сухие деревья, завезли новую землю.

Раньше вдоль улицы росли клены и ивы. Однако в УДХБ рассказали, что теперь вдоль узких улиц для удобства планируют высаживать ясени.

– На этом участке росли старые клены и ивы, но они уже утратили и декоративную и защитную функции, их ветви часто обламывались. Теперь ивы на таких узких участках мы не высаживаем, потому что у них объемная крона, которая создает неудобства для водителей. У ясеня достаточно ажурная крона и ограниченный рост, даже во взрослом состоянии он не достанет до проводов электропередач, которые здесь проходят, – сообщил заместитель директора по зеленому хозяйству БУ г. Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Михаил Киреев.

Ясень хорошо переносит сибирский климат. Саженцы высадили с комом земли, а значит, молодые деревца должны хорошо прижиться на новом месте. На улице Кирова в этом году планируют высадить 120 ясеней, а также посеять газонную траву.

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