Подрядчики благоустройства общественных пространств Омска работают с опережением графиков

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Уже сейчас жители Новой Московки могут прогуляться по обновленной брусчатке, которую смонтировали на улице Моторной. Там бригады подрядчика ИП Малыхина почти завершили благоустройство территории: убрали старые основания и бортовые камни, уложили плитку на пешеходных зонах и брусчатку вокруг фонтана, установили новые скамейки и урны. Общественное пространство обновляется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

С опережением графика работает и компания «СибДор», за которой закреплена территория парка «Зеленый остров». Строители завершают обустройство транзитной пешеходной зоны, монтаж велодорожки, уже установлены новые малые архитектурные формы и посеяны газонные травы.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Идут по утверждённому графику благоустройство «Городского сада», микрорайона «Прибрежный», сквера имени Панфилова и площади праздников на улице Гашека.

- Мы ежедневно с «УДХБ», администрациями округов и надзорными органами следим за исполнительской дисциплиной подрядчиков. В случае отставания от графика и несоответствия качества выполненных работ — будем расторгать договоры. Напомню, по условиям заключённых контрактов, подрядные организации должны сдать готовые объекты до 1 сентября. Всего на преображение семи общественных пространств из бюджетов всех уровней выделено более 173 млн рублей, — отметил первый замдиректора департамента городского хозяйства мэрии Михаил Горчаков.

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