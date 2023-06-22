Алексей Селиверстов пополнил тренерский штаб омского хоккейного клуба «Авангард»

Фото: телеграм-канал ХК «Авангард»

Тренерский штаб омского хоккейного клуба «Авангард» пополнил Алексей Селиверстов. Об этом сообщает телеграм-канал команды.

Новый член команды станет ассистентом тренера по физподготовке. Контракт с ним заключен на один сезон.

Что касается прошлого Селиверстова, спортсмен является призером Олимпийских игр 2006 года в Турине, в хоккей пришел в 2009-м. Ранее работал в екатеринбургском «Автомобилисте».

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