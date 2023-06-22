Мэрия Омска отремонтирует «расползающуюся» улицу Тюменскую в июле

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В июле «расползающуюся» улицу Тюменскую отремонтирует мэрия Омска. Об этом сообщает НГС55.

Полномасштабный ремонт участка дорожно-уличной сети проведут уже на следующий год. Объект уже включен в адресно-инвестиционную программу.

Напомним, что дорогу полностью закрыли для проезда автомобилей 4 мая. Огромные трещины и проваливающийся асфальт создавали угрозу для движения машин.

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