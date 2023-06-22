«Тепловая компания» подведомственная мэрии Омска начала реорганизацию

Все 100% акций компании останутся у города. Распорядиться ими смогут лишь с согласования народных депутатов. Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

Начала реорганизацию подведомственная мэрии Омска «Тепловая компания». Об этом сообщают «Коммерческие вести».

Предприятие уведомило, что начинает реорганизацию в форме преобразования в акционерное общество и будет принимать требования кредиторов в течение 30 дней.

Напомним, что изменения формы собственности муниципального предприятие требует федеральное законодательство. Городская администрация до 2025 года должна реорганизовать девять своих структур.

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