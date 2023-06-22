АО «Омск РТС» активно готовится к новому отопительному сезону

В рамках подготовки к новому отопительному сезону специалисты АО «Омск РТС» закупают новую и осуществляют ремонт имеющейся техники, проводят испытания и выполняют работы по текущему обслуживанию трубопроводов, восстанавливают изоляцию. Это важный этап, который позволяет пройти отопительный сезон без сбоев или снижения качества услуг для потребителей.

Качество прохождения отопительного сезона зависит от подготовки к нему как ресурсоснабжающих, так и обслуживающих организаций (ТСН, ЖСК). АО «Омск РТС» активно ведет подготовку тепловых сетей к осенне-зимнему сезону. Бригады работают и в будние, и в выходные дни. Главная цель - обеспечить надежное и качественное теплоснабжение города. Для профилактических работ и подготовки коммуникаций к новому отопительному сезону, требуется отключение ГВС в летний период для проведения гидравлических испытаний тепловых сетей. В настоящее время проведены испытания и выполнены ремонтные работы по текущему обслуживанию на 55,7% (289,64 км.) трубопроводов от общей протяженности, восстановлено изоляции 46,5% (1336 м.п.). В компании понимают, что это доставляет неудобство потребителям, но это вынужденная мера, которая позволяет при испытаниях тепловых сетей максимально найти слабые участки и провести ремонтные работы, гарантируя отопительный сезон без сбоев. АО «Омск РТС» всегда содержит автопарк в рабочем состоянии. Для качественного проведения ремонтных работ приобретена машина илососная КАМАЗ, самоходный колесно-рельсовый трактор, мастерская ГАЗ, подготовлена имеющаяся техника к осенне-зимнему периоду. Компания закупила трубу большого диаметра общей протяженностью более 2,6 км, запорную арматуру разных диаметров, запасные части и комплектующие к насосам. Это позволит обеспечить резерв запасных частей и оперативный ремонт оборудования в отопительный период.

На 20 июня выполнен ремонт 11 единиц котельного оборудования, 2 единицы находятся в ремонте. Готовность основного оборудования к отопительному сезону составляет около 60%.

- Все силы компании и подрядных организаций направлены на подготовку к отопительному сезону 2023-2024 гг. Сегодня коллеги без выходных, не взирая на погодные условия, обеспечивают подготовку сетей к осенне-зимнему периоду, и это наша основная задача. Мы понимаем, что доставляем неудобство потребителям, но подготовка сетей летом – это надежное теплоснабжение зимой, - отметил генеральный директор АО «Омск РТС» Олег Хилько.