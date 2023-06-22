В Омске приступили к строительству детского инфекционного центра за 5 млрд рублей

Фото: телеграм-канал Оксаны Фадиной.

В Омске стартует строительство единого детского инфекционного центра. Он будет находится на Левобережье рядом с БСМП № 1. Строить медицинское учреждение будут военные строители Минобороны РФ.

В здание площадью свыше 33 тысяч кв. м. разместится лечебный корпус на 300 коек, консультативный центр по вопросам, связанным с инфекционными патологиями, для врачей районных больниц.

— Строить будем около 3 лет. По планам своих первых пациентов стационар примет в 2027 году, но уже сейчас нужно думать о кадровом обеспечение. Поставил задачу региональному минздраву начать взаимодействовать с нашим медицинским вузом, чтобы подобрать персонал, в том числе используя механизм целевого набора, — сообщил в своем телеграм-канале Виталий Хоценко.

Напомним, еще несколько месяцев назад эскизы будущей инфекционной больницы в своем телеграм-канале разместила депутат Госдумы РФ, бывший мэр Омска Оксана Фадина.

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