Омский дендросад имени Гензе сегодня возобновил работу, приостановленную из-за ураганного ветра

Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Омске возобновят работу в штатном режима дендросад им. Г. И. Гензе и дендропарк им. П. С. Комиссарова. Ранее во вторник и в среду они приостановили работу из-за ураганного ветра, бушевавшего на территории города.
Сегодня, 22 июня, заработает дендросад им. Г. И. Гензе, а завтра, 23 июня, свои двери для посетителей откроет дендропарк им. П. С. Комиссарова.
Напомним, во вторник, 20 июня, из-за сильного ветра остановили аттракционы в парках Советском и 30 лет ВЛКСМ.
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