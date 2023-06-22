В Омской области мужчина порезал хозяина дома, угрожавшего ему ножом

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омской области вечерние посиделки со спиртным закончились госпитализацией 37-летнего жителя Калачинского района. Мужчина поступил в больницу с множественными резаными ранами головы, шеи, грудной клетки.

Как позже выяснили полицейские, в один из вечеров две семейные пары распивали крепкие напитки в доме потерпевшего. В ходе застолья вспыхнул конфликт — и неожиданно хозяин дома схватил нож и стал им размахивать перед гостями. Однако порезать односельчан у мужчины не вышло, так как, по предварительной версии, орудие у него смог выхватить 41-летний гость. Новый обладатель ножа сразу нанес оппоненту несколько ударов.

Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции. Мужчина семь раз привлекался к уголовной ответственности. В его послужном списке такие деяния, как кражи, разбой, преступления против половой неприкосновенности и другие.

В настоящее время заведено уголовное дело. Орудие преступления — кухонный нож — было изъято в качестве вещественного доказательства.

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