Омский УФАС оштрафовал директора библиотечной системы за несвоевременную оплату поставки книг

Фото: Оксана ЗУЙКО

Директора МКУК «Оконешниковская межпоселенческая библиотечная система» оштрафовали на 30 тысяч рублей за несвоевременную оплату книг, поставляемых по госконтракту.

— Установлено, что между МКУК «Оконешниковкая межпоселенческая библиотечная система» в лице директора учреждения и ООО «Мастерпром» был заключен государственный контракт на поставку книг, оплата по которому произведена с нарушением срока, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В отношении директора муниципального учреждения прокуратура Оконешниковского района завела дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ. На его основании УФАС Омской области оштрафовало женщину на 30 тысяч рублей.

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