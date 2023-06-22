В Омске в 2024 году достроят три проблемных многоэтажки на Перелета и Кирова

В Омске сейчас идут работы на других долгостроях. Так, скоро ключи от квартир получат дольщик дома на 11-й Ремесленной Фото: Иван ВИСЛОВ

В Омске возобновят работы на трех долгостроях, два из них расположены в Кировском, а еще один — в Октябрьском округе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава минстроя Омской области Александр Рашко.

Региональный минстрой планирует возобновить строительство на трех объектах: дома № 1 и 2 по улице Перелета, дом № 2 по улице Кирова. Свои квартиры в упомянутых многоэтажках ждут 736 дольщиков.

— Региональный Фонд защиты прав граждан–участников долевого строительства получил положительные заключения госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости, — написал Рашко.

Глава ведомства уточнил, что на данный момент объявлены аукционы на выполнение строительно-монтажных работ на двух объектах — дом № 2 по улице Кирова и дом № 1 по улице Перелета. Многоэтажки планируют ввести в эксплуатацию в июне 2024 году.

Конкурсную заявку на строительство дома № 2 по улице Перелета ведомство планирует подать после того, как стоимость строительства согласуют в федеральном Фонде развития территорий. Сдать проблемный дом в эксплуатацию планируют в 2024 года. Более точные сроки станут известны позже.

Напомним, в этом году были начаты работы на нескольких долгостроях. Так, спустя более 10 лет было возобновлено строительство проблемной многоэтажки по улице 11-й Ремесленной.

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