Омские власти потратят 1,13 млн рублей на охрану выставки «Флора-2023»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Омская мэрия ищет подрядчика, который займется охраной композиций на выставке «Флора-2023». Начальная цена контракта на оказание услуг составляет 1,13 миллиона рублей.

Согласно информации, размещенной на портале госзакупок, победитель аукциона должен будет охранять территории скверов «Выставочный» и «Воскресенский», где будет проходить выставка, с 27 июля по 9 августа. Сотрудники охранной фирмы, которая одержит победу в торгах, должны будут дежурить, пресекать акты вандализма и незаконной торговли, следить, чтобы омичи не ходили по газонам, по 12 и 17 часов в день, есть и суточные дежурства. Патрули будут вооружены наручниками и резиновыми палками.

Итоги аукциона подведут торгов подведут 29 июня.

Напомним, в этом году «Флора» пройдет под девизом: «Время выбрало нас». На организацию мероприятия и создание цветочных композиций выделят 14 миллионов рублей.

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