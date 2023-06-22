Виталий Хоценко обратился к жителям Омской области в День памяти и скорби

Фото: omskportal.ru

Сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби временно исполняющий обязанности губернатора Виталий Хоценко обратился к жителям Омской области.

— 22 июня — одна из самых трагических и незабываемых дат в истории. Почти вся Европа поддержала фашистов в их преступном замысле уничтожить нашу страну. На варварство и бесчеловечность гитлеровцев советский народ ответил единым мощным сопротивлением. 27 миллионов наших сограждан отдали жизнь за свободу Родины и избавление мира от нацизма. Чем дальше от нас Великая Отечественная война, тем отчетливее значение той высокой миссии, которую выполнили предки, отстояв будущее не только своей страны, но и многих государств. Вечная память и слава погибшим! Низкий поклон всем, кто был свидетелем трагического июньского воскресенья 1941 года и кто приближал самый счастливый май 1945-го! — говорится в обращении главы региона.

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