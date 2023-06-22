В Омске установят еще две мемориальные доски военнослужащим, погибшим в ходе СВО

Фото: omskportal.ru

В Омске на фасадах еще двух школ установят мемориальные доски героям СВО. Такое решение приняли депутаты омского Горсовета.

Так, на фасаде школы № 162 в Ленинском округе появится мемориальная доска Евгению Дудоладову. Выпускник школы погиб в зоне специальной военной операции 16 ноября 2022 года. Гвардии старший лейтенант Дудоладов был посмертно награжден медалями «За боевые отличия», «За отвагу» и орденом Мужества посмертно.

На здании школы № 120 в Советском округе установят мемориальную доску Ивану Пэдури. Военнослужащий героически погиб при исполнении воинского долга на территории ЛНР в ходе СВО 28 мая 2022 года. Посмертно был награжден медалью «За отвагу» и орденом Мужества.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru