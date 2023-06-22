В Омске в 2023 году отремонтируют 66 дворов многоквартирных домов

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В 2023 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» отремонтируют 66 дворов многоквартирных домов. На эти цели будет выделено более 230 миллионов рублей.

На всех объектах подрядчики, которых выберут управляющие компании, заасфальтируют проезды и тротуары, установят бортовые камни. В части дворов установят новые скамейки, урны, вазоны и ограждения, обустроят автомобильные парковки.

— Благоустройству в рамках нацпроекта подлежат дворовые территории, предоставившие в комиссию необходимый пакет документов и набравшие наибольшее количество баллов. Приоритет, как правило, отдается дворам с наибольшей степенью разрушения асфальтобетонного покрытия, — рассказал первый замдиректора департамента городского хозяйства мэрии Михаил Горчаков.

По словам чиновника, если будет выделено дополнительно финансирование или удастся сэкономить деньги, то в этом году могут быть проведены работы по благоустройству еще в нескольких дополнительных дворах.

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