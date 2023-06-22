Тарифы на услуги ЖКХ в Омской области не будут повышать до июля 2024 года

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Тарифы на услуги ЖКХ в Омской области не будут повышать еще год — до июля 2024 года. Об этом в минувшую среду, 21 июня, заявил глава Региональной энергетической комиссии Дмитрий Русских.

Напомним, в России в 2022 году тарифы повышали дважды — в июле и в декабре. При этом в декабре они выросли в среднем по регионам на 9%.

По словам Русских, в 2022 году ресурсоснабжающим организациям выделили порядка 700 миллионов рублей из областного бюджета на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и льготными тарифами для граждан.

Напомним, ранее Дмитрий Русских в интервью «КП-Омск» рассказал, как формируются тарифы на услуги ЖКХ в Омской области, стоит ли ждать каких-либо изменений в коммунальной сфере.

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