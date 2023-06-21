Омские депутаты разрешили сдавать муниципальное имущество в льготную аренду участникам СВО

Фото: Максим Кармаев.

На последнем заседании Омского городского Совета, которое состоялось 21 июня, депутаты одобрили льготную аренду для участников СВО. В частности, военнослужащие могут отрочить платеж на 90 дней, расторгнуть договор аренды имущества в собственности муниципалитета без штрафа.

- Сейчас очень напряженная обстановка при проведении специальной военной операции, и Омский городской совет принял решение разрешить ребятам, которые выполняют свой долг, по призыву ли, по контракту, дать отсрочку по выплатам за аренду муниципального имущества. И даже после завершения службы в течение 90 дней она продолжит действовать. Более того, если будут расторгать договор, то к ним не будут применяться штрафные санкции, - обозначил председатель Омского горсовета Владимир Корбут.

Кроме того, народные избранники дали добьро на установку двух мемориальных досок на зданиях школ, где учились погибшие в СВО Евгений Дудоладов и Иван Пэдури.

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