На омской Аллее олимпийских чемпионов высадят березы и краснолистные яблони

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Проект благоустройства Аллеи олимпийских чемпионов в Омске набирает обороты. Накануне омская администрация сообщила о подготовке деревьев для высадки. На участке между Комсомольским и Юбилейным мостами высадят 16 берез и 24 краснолистных яблонь, около 500 кустарников винограда и рулонный газон. Все это появится вместо 11 вырубленных тополей.

Напомним, что ко Дню города Омска на Аллее установят 22 бюста чемпионов, победивших на Олимпийских играх разных лет. Над ними работает скульптор Сергей Полегаев. Каждая работа будет располагаться на отдельном постаменте с информацией о конкретном спортсмене.

Финансирование проекта проводится на средства меценатов.

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