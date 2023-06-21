Из-за концерта в День молодежи в Омске на три дня перекроют Соборную площадь и несколько улиц в центре

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В пресс-службе омской мэрии сообщили о перекрытии Соборной площади и других улиц в центре города в период с 10:00 утра 22 июня до 12:00 дня 25 июня. График закрытия участков для проезда транспорта следующий:

С 06:00 утра до 24:00 ночи 24 июня нельзя будет проехать по:

Парковка всех видов транспорта в местах проведения мероприятий будет также запрещена с 08:00 утра 22 июня до 12:00 дня 25 июня. В день проведения праздничных мероприятий, с 06:00 до 23:00 24 июня будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта на парковке у дома № 9 на улице Красный Путь на участке дороги от улицы Чапаева до улицы Коммунистической.