Руководитель омской энергетической комиссии сообщил, что тарифы в течение года не вырастут

Фото: пресс-служба РЭК Омской области.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области Дмитрий Русских заявил публично, что тарифы на коммунальные услуги сохранятся на текущем уровне до июля 2024 года. Решением связано с тем, что Правительство РФ приняло такое решение, ведь в 2022 году тарифы уже повышали дважды - в июле и в декабре прошлого года.

Также глава омской РЭК сообщил, что экономический эффект от деятельности РЭК составил по итогам 2022 года 22 миллиарда рублей. В этот же период ресурсоснабжающим организациям выплатили из регионального бюджета около 700 миллионов рублей в виде субсидий, направленных на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и льготными тарифами для граждан.

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