В Омске между Волгоградской и Верхнеднепровской построят новую километровую дорогу

Фото: Иван МАКЕЕВ

Омская администрация собирается построить в Кировском округе города новую дорогу протяженностью почти 1 километр и шириной в 4 полосы.

Департамент архитектуры и градостроительства выдал разрешение на строительство такой протяженностью 944,57 метра, она свяжет улицы Волгоградскую и Верхнеднепровскую и положительно скажется на транспортной инфраструктуре для нового строящегося микрорайона «Зелёная река».

Проектом предусмотрено устройство контактной троллейбусной сети, разворотной площадки и ливневой канализации. Мэрия уточняет, что застройщиком выступает Управление дорожного хозяйства Омской области.

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