Спустя 6 лет после присвоения статуса аварийного в Омске расселяют трехэтажный дом

Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

Накануне мэр Омска Сергей Шелест подписал постановление об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и 66 жилых помещений в аварийном доме по адресу территория Теплично-парниковый комбинат, 12.

Статус аварийного многоквартирный дом получил еще в августе 2016 года, но возможность запустить процесс расселения у города появилась, видимо, только сейчас.

Непригодными для проживания другим постановлением градоначальника признаны дома по улицам Круговая, 12, 6-я Восточная, 46, 13-я Линия, 170, и дачный дом в СНТ «Рябинушка».

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru