Омский НИИ приборостроения представил разработки на XI Международном военно-морском салоне

С 21 по 25 июня в Санкт-Петербурге проходит XI Международный военно-морской салон (МВМС-2023) – одна из ведущих мировых выставок в области кораблестроения, морского вооружения и судостроения. Омский НИИ приборостроения представляет в составе экспозиции холдинга «Росэлектроника» новые разработки систем и аппаратуры связи различного назначения, а также камбузное оборудование.

Ключевым изделием на стенде ОНИИПа станет фрагмент перспективной приемной подсистемы интегрированного комплекса связи для надводных кораблей. Оборудование обеспечивает прием радиосигналов в СДВ-, СВ-, КВ- и УКВ-диапазонах в сложной помеховой обстановке.

Цифровое радиоприемное устройство, также представленное на стенде – основа комплекса связи. РПУ обеспечивает прием сигналов в диапазоне от 8 кГц до 100 МГц, имеет малое время перестройки по частоте. В памяти устройства может храниться информация о настройках для 2000 каналов приема. Чувствительность регулируется в диапазоне от 1 до 8 мкВ, что обеспечивает адаптацию режимов радиоприема к изменяющейся помеховой обстановке.

Отличительная чертакомплекса связи – возможность дистанционного управления входящими в него техническими средствами с единого пульта управления, в качестве которого применяется вычислитель автоматизированного рабочего места дежурного по связи корабля, также представленныйна стенде ОНИИПа. Радиоэлектронную защиту при сбоях и неполадках в системе электропитания обеспечивает источник бесперебойного питания собственной разработки.

Кроме этого,институт представляет Ethernet-коммутатор, антенно-фидерные устройства, радиомодемы и функциональную микроэлектронику.

Особо стоит отметить линейку камбузного оборудованиядля кораблей ВМФ и гражданского флота. На МВМС-2023 ОНИИП представляет судовой пленарный миксер, пароварочно-конвективный аппарат, судовую электрическую плиту. При выпуске оборудования для корабельных и судовых камбузов разработчики института тщательно отрабатывают пожелания заказчика по комплектности и массогабаритным характеристикам плит, печей, шкафов и др. Кроме того, учтены вопросы обеспечения безопасности обслуживания оборудования в условиях качки.

Международный военно-морской салон за годы своего проведения завоевал высокий авторитет среди ведущих российских и зарубежных производителей техники и вооружения в области кораблестроения, морского вооружения и судостроения. В работе салона традиционно принимают участие представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, научно-исследовательских и образовательных учреждений, промышленных предприятий и организаций, занимающихся разработкой судового комплектующего оборудования, приборов, электронных компонентов, информационных технологий и продукции двойного назначения.

Фото предоставлено пресс-службой Омского НИИ приборостроения.