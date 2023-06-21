Бюджет Омска пополнился на миллиард рублей

Фото: Омский Горсовет

На миллиард рублей пополнился бюджет Омска. Четвертые изменения в городскую казну 2023 года утвердили депутаты Горсовета в рамках пленарного заседания 21 июня.

Основная часть - это трансферты, но есть и собственные заработанные городом средства. 136,3 млн рублей получены от продажи земельных участков и использования муниципального имущества.

На что потратить такую значительную сумму уже тоже нашли. Предполагается, что средства направят на благоустройство дворов, содержание дорог, переселение из аварийного жилья, детям на отдых и на зарплаты бюджетникам.

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