18 юных омичей с инвалидностью стали победителями областного фестиваля «Искорки надежды»

Фото: пресс-служба министерства труда и соцразвития Омской области.

В реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями, который расположен в санаторно-курортной зоне региона, из разных уголков Омской области съехались 60 ребят. Все – победители отборочного муниципального этапа творческого фестиваля «Искорки надежды». Дети с инвалидностью в течение 18 дней проходили курс социальной реабилитации. Оздоровление юных омичей с помощью современных методик и оборудования реализуется за счет средств областного бюджета. Оздоровительная смена также включает в себя насыщенную досуговую программу: творческие и спортивные конкурсы, патриотические флешмобы, мастер-классы, выездные мероприятия.

Фото: пресс-служба министерства труда и соцразвития Омской области.

В финале оздоровительного заезда – церемония награждения победителей фестиваля «Искорки надежды». Из 60 ребят 18 заняли призовые места. Победителей поздравил заместитель председателя правительства Омской области, министр труда и социального развития Владимир Куприянов.

- За 21 год проведения областного фестиваля «Искорки надежды» больше 1200 ребят стали участниками оздоровительных заездов. В 2023 году в истории конкурса появились ваши имена. Также хочется искренне поблагодарить педагогов и родителей. С вашей помощью ребята достигают успехов в различных видах искусства, – отметил Владимир Куприянов.

Фото: пресс-служба министерства труда и соцразвития Омской области.

Победителей определили по шести номинациям. В номинации «Декоративно-прикладное творчество» третье место заняла Алина Яцкевич (Калачинский район), второе – Полина Кравченко (Любинский район), победителем стал Никита Генкель (Тюкалинский район).

В номинации «Изобразительное искусство» диплом третьей степени вручили Елизавете Шумейко (Калачинский район), диплом второй степени – Варваре Кульченко (Крутинский район), диплом первой степени – Зарине Лавровой (Тевризский район).

В номинации «Танец» третье место заняла Алена Демидова (Тарский район), второе место занял Глеб Наумов (Кормиловский район), первое место заняла Камила Айткулова (Знаменский район).

Фото: пресс-служба министерства труда и соцразвития Омской области.

В номинации «Художественное слово» конкурсную бронзу присудили Карине Колпащиковой (Тарский район), серебро – Александру Кривочкину (Омск), золото – Екатерине Жирновой (Омск).

В номинации «Инструментальное исполнительство» третье место занял Владислав Темерев (Омск), второе – Вадим Вайтович (Большереченский район), первое место – Тигран Геворгян (Омский район).

Фото: пресс-служба министерства труда и соцразвития Омской области.

В номинации «Песня» диплом третьей степени вручили Артему Грудину (Омск), диплом второй степени – Ксении Хлебниковой (Тевризский района), диплом первой степени – Герману Пфаненштилю (Омский район).

- Для участия в конкурсе Герман выбрал песню «Березы». Она про любовь к Родине, к своему дому. Сын самостоятельно определяет репертуар, это разные жанры. Герман неоднократно становился победителем фестиваля «Искорки надежды». Однако, для меня, как для мамы, важна не столько победа, сколько возможность общения сына с другими ребятами и получения оздоровления в центре, – рассказала мама Германа Пфаненштиля Светлана.

Фото: пресс-служба министерства труда и соцразвития Омской области.

18 победителей областного фестиваля «Искорки надежды» получили дипломы и подарки, еще 20 ребят – поощрительные призы. Все 60 участников оздоровительной смены стали обладателями памятных статуэток. Новые «Искорки надежды» зажгутся летом 2024 года.